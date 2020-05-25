Як зміни вплинуть на клієнтів фінансових установ та сферу e-commerce в цілому.
Дивися повний текст Олексій Авраменко: новий закон про фінансовий моніторинг. Кому і чого боятися?.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 22:59
Олексій Авраменко: новий закон про фінансовий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Олексій Авраменко: новий закон про фінансовий моніторинг. Кому і чого боятися?.
Додано: Пон 25 тра, 2020 22:59
Покажите в Украине терроризм и что несет этот термин в понимании законотворцев. Народ с 5тыс и одной гривной, а это на сегодня меньше 200долл, а завтра возможно и того меньше, уже резко стал подозрительно террористечески опасным. Ага...
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