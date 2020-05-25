Про це повідомляє CNN.
Дивися повний текст Сім’я вийшла на прогулянку після карантину і знайшла на дорозі мільйон доларів (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 тра, 2020 23:28
Сім’я вийшла на прогулянку після карантину і знайшла на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сім’я вийшла на прогулянку після карантину і знайшла на дорозі мільйон доларів (фото).
Додано: Пон 25 тра, 2020 23:28
2 варианта. Либо засветились на камерах и пришлось сдать бабло....либо де***
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|