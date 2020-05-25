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Сім’я вийшла на прогулянку
після карантину і знайшла на...

Сім’я вийшла на прогулянку після карантину і знайшла на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 23:28

Сім’я вийшла на прогулянку після карантину і знайшла на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє CNN.

Дивися повний текст Сім’я вийшла на прогулянку після карантину і знайшла на дорозі мільйон доларів (фото).
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Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 23:39

сказки они такие сказочные
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