Про це повідомляє CNN.
Дивися повний текст Сім’я вийшла на прогулянку після карантину і знайшла на дорозі мільйон доларів (фото).
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Додано: Пон 25 тра, 2020 23:28
Сім’я вийшла на прогулянку після карантину і знайшла на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сім’я вийшла на прогулянку після карантину і знайшла на дорозі мільйон доларів (фото).
Додано: Пон 25 тра, 2020 23:55
И фамилия этой семьи в этой сказке чисто случайно оказалась Шанс(ц) - он не получка не аванс)))
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