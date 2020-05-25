RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Сім’я вийшла на прогулянку
після карантину і знайшла на...

Сім’я вийшла на прогулянку після карантину і знайшла на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 23:28

Сім’я вийшла на прогулянку після карантину і знайшла на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє CNN.

Дивися повний текст Сім’я вийшла на прогулянку після карантину і знайшла на дорозі мільйон доларів (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88423
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 23:39

сказки они такие сказочные
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1591
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 23:55

И фамилия этой семьи в этой сказке чисто случайно оказалась Шанс(ц) - он не получка не аванс)))
kirillkalachev3101
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 25.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 09:47

це реклама прогулянок чи заклик збирати сміття вздовж дороги?
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 140
З нами з: 14.11.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:31

ruslan42212 скорее второе :)
Ну,за справедливость!
AlexMotel
 
Повідомлень: 196
З нами з: 09.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:52

Re: Сім’я вийшла на прогулянку після карантину і знайшла на.

А винагорода скільки % ? Чи на халяву все ?
Насправді повернути все - єдина правильна тактика - бо все одно вичислять , хто знайшов ...
Puente
 
Повідомлень: 3157
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:10

  Puente написав:А винагорода скільки % ? Чи на халяву все ?
Насправді повернути все - єдина правильна тактика - бо все одно вичислять , хто знайшов ...

З розумом, не знайдуть. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28692
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1935 раз.
Подякували: 2115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:44

  Puente написав:Насправді повернути все - єдина правильна тактика - бо все одно вичислять , хто знайшов ...

Справа навіть не в тому, що вичислять. Той хто знайшов просто не зможе витратити ці гроші. В США абсолютно кожен заповнює податкову декларацію, і якщо виявиться, що ти витратив більше ніж заробив - IRS (податкова) завтра ж постукає тобі в двері. Краще жити на зарплату на волі, ніж сидіти в тюрмі.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 503
З нами з: 24.05.09
Подякував: 169 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:56

  NetSerpent написав:
  Puente написав:Насправді повернути все - єдина правильна тактика - бо все одно вичислять , хто знайшов ...

Справа навіть не в тому, що вичислять. Той хто знайшов просто не зможе витратити ці гроші. В США абсолютно кожен заповнює податкову декларацію, і якщо виявиться, що ти витратив більше ніж заробив - IRS (податкова) завтра ж постукає тобі в двері. Краще жити на зарплату на волі, ніж сидіти в тюрмі.

Ну якщо почати жити на широку ногу, то так. Але скромно, можно витрачати потихеньку, не привертаючи увагу.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28692
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1935 раз.
Подякували: 2115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:41

Если глава семьи президент Шанс найти миллион возрастает.
tvd4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34
З нами з: 04.04.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, swan forever і 17 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мораторій на перевірки бізнесу під час карантину -...
R2 » Пон 25 тра, 2020 18:00
0 500
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 18:00
R2
Промвиробництво обвалилося за другий місяць карантину
R2 » Пон 25 тра, 2020 07:34
3 295
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 10:34
Taras Rudko
Тільки у 60% українців за час карантину не з'явилось...
R2 » Пон 25 тра, 2020 08:38
3 224
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 09:37
svyatoslav_hromyak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6438)
26.05.2020 17:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.