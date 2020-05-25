Про це повідомляє CNN.
Дивися повний текст Сім’я вийшла на прогулянку після карантину і знайшла на дорозі мільйон доларів (фото).
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Додано: Пон 25 тра, 2020 23:28
Сім’я вийшла на прогулянку після карантину і знайшла на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сім’я вийшла на прогулянку після карантину і знайшла на дорозі мільйон доларів (фото).
Додано: Пон 25 тра, 2020 23:55
И фамилия этой семьи в этой сказке чисто случайно оказалась Шанс(ц) - он не получка не аванс)))
Додано: Вів 26 тра, 2020 11:52
Re: Сім’я вийшла на прогулянку після карантину і знайшла на.
А винагорода скільки % ? Чи на халяву все ?
Насправді повернути все - єдина правильна тактика - бо все одно вичислять , хто знайшов ...
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:10
З розумом, не знайдуть.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:44
Справа навіть не в тому, що вичислять. Той хто знайшов просто не зможе витратити ці гроші. В США абсолютно кожен заповнює податкову декларацію, і якщо виявиться, що ти витратив більше ніж заробив - IRS (податкова) завтра ж постукає тобі в двері. Краще жити на зарплату на волі, ніж сидіти в тюрмі.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:56
Ну якщо почати жити на широку ногу, то так. Але скромно, можно витрачати потихеньку, не привертаючи увагу.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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