RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Сім’я вийшла на прогулянку
після карантину і знайшла на...

Сім’я вийшла на прогулянку після карантину і знайшла на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:40

По камерам стеження можуть вирахувати.Так що краще віддати і сподіватись на щедру винагороду.
samokvit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 20:12

Лям в мелких поюзанных купюрах без проблем отмыть даже в США.

Может, мешков было три :)
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1109
З нами з: 14.04.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: warlamp і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Європа обговорює підвищення податків після пандемії...
R2 » Вів 26 тра, 2020 17:49
2 96
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 тра, 2020 18:49
p_a_l
Мораторій на перевірки бізнесу під час карантину -...
R2 » Пон 25 тра, 2020 18:00
0 530
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 18:00
R2
Промвиробництво обвалилося за другий місяць карантину
R2 » Пон 25 тра, 2020 07:34
3 295
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 10:34
Taras Rudko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.