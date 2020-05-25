Сім’я вийшла на прогулянку після карантину і знайшла на...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:40
По камерам стеження можуть вирахувати.Так що краще віддати і сподіватись на щедру винагороду.
Додано: Вів 26 тра, 2020 20:12
Лям в мелких поюзанных купюрах без проблем отмыть даже в США.
Может, мешков было три
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:15
А ти прям в декларації і напишеш:
дохід - 30к
розхід - купив будинок - 1мільйон.
Так?
Думаю що не є проблема потратити "лєвий" мільйон доларів. Якщо не дурак, звичайно.
Мені здається - вичислити їх немає проблем. Почнемо наприклад з того, що у всіх є мобільні телефони і буде зразу видно що вони зупинялись в цьому місці щоб підібрати мішки.
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