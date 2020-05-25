Сім’я вийшла на прогулянку після карантину і знайшла на...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:40
По камерам стеження можуть вирахувати.Так що краще віддати і сподіватись на щедру винагороду.
Додано: Вів 26 тра, 2020 20:12
Лям в мелких поюзанных купюрах без проблем отмыть даже в США.
Может, мешков было три
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:15
А ти прям в декларації і напишеш:
дохід - 30к
розхід - купив будинок - 1мільйон.
Так?
Думаю що не є проблема потратити "лєвий" мільйон доларів. Якщо не дурак, звичайно.
Мені здається - вичислити їх немає проблем. Почнемо наприклад з того, що у всіх є мобільні телефони і буде зразу видно що вони зупинялись в цьому місці щоб підібрати мішки.
Додано: Вів 26 тра, 2020 22:41
Писати нічого не потрібно. IRS знає все без твоєї допомоги. Інформація про всі твої витрати більше $10.000 подається до IRS автоматично. І неважливо, ти принесеш чемодан готівки при покупці будинку, покладеш 10,000 готівкою в банк, чи придбаєш авто - вся інформація буде передана в податкову автоматично. Про відмивання грошей чув? Так от у США із цим дуже строго. Якщо бачив серіал "Breaking Bad", то там дуже гарно показано, як Уолтер Уайт складав мільйони баксів у сховище, але навіть не міг заплатити за телефон поки не прийде на рахунок допомога по безробіттю, щоби не спалитися. Інакше в Голлівуді стояли би маєтки не акторів, а наркобаронів, як в сусідній Мексиці.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Вів 26 тра, 2020 22:51
пополнение телефона возможно и отслеживается, а при покупках в магазинах и ресторанах за нал никто документов не требует. Кто сколько в супермаркете купил за наличные вычислить нереально.
По поводу случая, конечно лучше в полицейский участок отнести. Если хозяин за деньгами не обратится их вернут нашедшему. Это у нас полиция всё себе прикарманит, а там все чесно
|