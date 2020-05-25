RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Сім’я вийшла на прогулянку
після карантину і знайшла на...

Сім’я вийшла на прогулянку після карантину і знайшла на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:40

По камерам стеження можуть вирахувати.Так що краще віддати і сподіватись на щедру винагороду.
samokvit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 20:12

Лям в мелких поюзанных купюрах без проблем отмыть даже в США.

Может, мешков было три :)
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1109
З нами з: 14.04.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:15

  NetSerpent написав:
  Puente написав:Насправді повернути все - єдина правильна тактика - бо все одно вичислять , хто знайшов ...

Справа навіть не в тому, що вичислять. Той хто знайшов просто не зможе витратити ці гроші. В США абсолютно кожен заповнює податкову декларацію, і якщо виявиться, що ти витратив більше ніж заробив - IRS (податкова) завтра ж постукає тобі в двері. Краще жити на зарплату на волі, ніж сидіти в тюрмі.

А ти прям в декларації і напишеш:
дохід - 30к
розхід - купив будинок - 1мільйон.
Так?
Думаю що не є проблема потратити "лєвий" мільйон доларів. Якщо не дурак, звичайно.
Мені здається - вичислити їх немає проблем. Почнемо наприклад з того, що у всіх є мобільні телефони і буде зразу видно що вони зупинялись в цьому місці щоб підібрати мішки.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2179
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 22:41

  andrijk777 написав:А ти прям в декларації і напишеш:
дохід - 30к
розхід - купив будинок - 1мільйон.
Так?

Писати нічого не потрібно. IRS знає все без твоєї допомоги. Інформація про всі твої витрати більше $10.000 подається до IRS автоматично. І неважливо, ти принесеш чемодан готівки при покупці будинку, покладеш 10,000 готівкою в банк, чи придбаєш авто - вся інформація буде передана в податкову автоматично. Про відмивання грошей чув? Так от у США із цим дуже строго. Якщо бачив серіал "Breaking Bad", то там дуже гарно показано, як Уолтер Уайт складав мільйони баксів у сховище, але навіть не міг заплатити за телефон поки не прийде на рахунок допомога по безробіттю, щоби не спалитися. Інакше в Голлівуді стояли би маєтки не акторів, а наркобаронів, як в сусідній Мексиці.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 504
З нами з: 24.05.09
Подякував: 169 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 22:51

  NetSerpent написав:Писати нічого не потрібно. IRS знає все без твоєї допомоги. Інформація про всі твої витрати більше $10.000 подається до IRS автоматично. І неважливо, ти принесеш чемодан готівки при покупці будинку, покладеш 10,000 готівкою в банк, чи придбаєш авто - вся інформація буде передана в податкову автоматично. Про відмивання грошей чув? Так от у США із цим дуже строго. Якщо бачив серіал "Breaking Bad", то там дуже гарно показано, як Уолтер Уайт складав мільйони баксів у сховище, але навіть не міг заплатити за телефон поки не прийде на рахунок допомога по безробіттю, щоби не спалитися. Інакше в Голлівуді стояли би маєтки не акторів, а наркобаронів, як в сусідній Мексиці.


пополнение телефона возможно и отслеживается, а при покупках в магазинах и ресторанах за нал никто документов не требует. Кто сколько в супермаркете купил за наличные вычислить нереально.

По поводу случая, конечно лучше в полицейский участок отнести. Если хозяин за деньгами не обратится их вернут нашедшему. Это у нас полиция всё себе прикарманит, а там все чесно :)
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2028
З нами з: 26.02.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 00:50

  NetSerpent написав:
  andrijk777 написав:А ти прям в декларації і напишеш:
дохід - 30к
розхід - купив будинок - 1мільйон.
Так?

Писати нічого не потрібно. IRS знає все без твоєї допомоги. Інформація про всі твої витрати більше $10.000 подається до IRS автоматично. І неважливо, ти принесеш чемодан готівки при покупці будинку, покладеш 10,000 готівкою в банк, чи придбаєш авто - вся інформація буде передана в податкову автоматично. Про відмивання грошей чув? Так от у США із цим дуже строго. Якщо бачив серіал "Breaking Bad", то там дуже гарно показано, як Уолтер Уайт складав мільйони баксів у сховище, але навіть не міг заплатити за телефон поки не прийде на рахунок допомога по безробіттю, щоби не спалитися. Інакше в Голлівуді стояли би маєтки не акторів, а наркобаронів, як в сусідній Мексиці.

Ти мене не зрозумів.
Я хотів сказати, що якщо вони не дураки, то не будуть куплять будинок за 1 лям відразу на другий день.
Можна тратити умовно по пару тисяч в день, жити по-царськи і ніхто нічого не прослідкує(якщо спеціально не слідкувати).
Серіал звичайно дивився - але сам подумай, якби там все так було строго - Уолтер не збирав би гору готівки.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2179
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Європа обговорює підвищення податків після пандемії...
R2 » Вів 26 тра, 2020 17:49
2 171
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 тра, 2020 18:49
p_a_l
Мораторій на перевірки бізнесу під час карантину -...
R2 » Пон 25 тра, 2020 18:00
0 581
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 18:00
R2
Промвиробництво обвалилося за другий місяць карантину
R2 » Пон 25 тра, 2020 07:34
3 295
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 10:34
Taras Rudko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19039)
27.05.2020 00:49
EximBonus Bot (1486)
27.05.2020 00:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.