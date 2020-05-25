|
|
|
Сім’я вийшла на прогулянку після карантину і знайшла на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:40
По камерам стеження можуть вирахувати.Так що краще віддати і сподіватись на щедру винагороду.
-
samokvit
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 26.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 тра, 2020 20:12
Лям в мелких поюзанных купюрах без проблем отмыть даже в США.
Может, мешков было три
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1110
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:15
NetSerpent написав: Puente написав:
Насправді повернути все - єдина правильна тактика - бо все одно вичислять , хто знайшов ...
Справа навіть не в тому, що вичислять. Той хто знайшов просто не зможе витратити ці гроші. В США абсолютно кожен заповнює податкову декларацію, і якщо виявиться, що ти витратив більше ніж заробив - IRS (податкова) завтра ж постукає тобі в двері. Краще жити на зарплату на волі, ніж сидіти в тюрмі.
А ти прям в декларації і напишеш:
дохід - 30к
розхід - купив будинок - 1мільйон.
Так?
Думаю що не є проблема потратити "лєвий" мільйон доларів. Якщо не дурак, звичайно.
Мені здається - вичислити їх немає проблем. Почнемо наприклад з того, що у всіх є мобільні телефони і буде зразу видно що вони зупинялись в цьому місці щоб підібрати мішки.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2181
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 тра, 2020 22:41
andrijk777 написав:
А ти прям в декларації і напишеш:
дохід - 30к
розхід - купив будинок - 1мільйон.
Так?
Писати нічого не потрібно. IRS знає все без твоєї допомоги. Інформація про всі твої витрати більше $10.000 подається до IRS автоматично. І неважливо, ти принесеш чемодан готівки при покупці будинку, покладеш 10,000 готівкою в банк, чи придбаєш авто - вся інформація буде передана в податкову автоматично. Про відмивання грошей чув? Так от у США із цим дуже строго. Якщо бачив серіал "Breaking Bad", то там дуже гарно показано, як Уолтер Уайт складав мільйони баксів у сховище, але навіть не міг заплатити за телефон поки не прийде на рахунок допомога по безробіттю, щоби не спалитися. Інакше в Голлівуді стояли би маєтки не акторів, а наркобаронів, як в сусідній Мексиці.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
-
NetSerpent
-
-
- Повідомлень: 504
- З нами з: 24.05.09
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 95 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 тра, 2020 22:51
NetSerpent написав:
Писати нічого не потрібно. IRS знає все без твоєї допомоги. Інформація про всі твої витрати більше $10.000 подається до IRS автоматично. І неважливо, ти принесеш чемодан готівки при покупці будинку, покладеш 10,000 готівкою в банк, чи придбаєш авто - вся інформація буде передана в податкову автоматично. Про відмивання грошей чув? Так от у США із цим дуже строго. Якщо бачив серіал "Breaking Bad", то там дуже гарно показано, як Уолтер Уайт складав мільйони баксів у сховище, але навіть не міг заплатити за телефон поки не прийде на рахунок допомога по безробіттю, щоби не спалитися. Інакше в Голлівуді стояли би маєтки не акторів, а наркобаронів, як в сусідній Мексиці.
пополнение телефона возможно и отслеживается, а при покупках в магазинах и ресторанах за нал никто документов не требует. Кто сколько в супермаркете купил за наличные вычислить нереально.
По поводу случая, конечно лучше в полицейский участок отнести. Если хозяин за деньгами не обратится их вернут нашедшему. Это у нас полиция всё себе прикарманит, а там все чесно
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2029
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 265 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 тра, 2020 00:50
NetSerpent написав: andrijk777 написав:
А ти прям в декларації і напишеш:
дохід - 30к
розхід - купив будинок - 1мільйон.
Так?
Писати нічого не потрібно. IRS знає все без твоєї допомоги. Інформація про всі твої витрати більше $10.000 подається до IRS автоматично. І неважливо, ти принесеш чемодан готівки при покупці будинку, покладеш 10,000 готівкою в банк, чи придбаєш авто - вся інформація буде передана в податкову автоматично. Про відмивання грошей чув? Так от у США із цим дуже строго. Якщо бачив серіал "Breaking Bad", то там дуже гарно показано, як Уолтер Уайт складав мільйони баксів у сховище, але навіть не міг заплатити за телефон поки не прийде на рахунок допомога по безробіттю, щоби не спалитися. Інакше в Голлівуді стояли би маєтки не акторів, а наркобаронів, як в сусідній Мексиці.
Ти мене не зрозумів.
Я хотів сказати, що якщо вони не дураки, то не будуть куплять будинок за 1 лям відразу на другий день.
Можна тратити умовно по пару тисяч в день, жити по-царськи і ніхто нічого не прослідкує(якщо спеціально не слідкувати).
Серіал звичайно дивився - але сам подумай, якби там все так було строго - Уолтер не збирав би гору готівки.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2181
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 тра, 2020 03:46
Не делайте мне смешно, никто не отследит, что кто-то останавливался на дороге in the middle of nowhere, где и мобильной связи может не быть. Лям можно отмыть банально через лотерею, покупая за нал билеты в разное время в разных местах. Где-нибудь выигрыш случится, честно заплатишь с него налоги и красавец.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1110
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 тра, 2020 05:01
смотря кто нашел деньги. если порядочные люди то возможно они сами решили вернуть деньги из соображений что нелегко заработать этот миллион и может кто-то этот миллион зарабатывал огромным трудом лет 20. Либо люди понимают, что могут случайно спалится и это будет тюрьма. завладели чужими деньгами получается воровство.
-
jenyakirmiza
-
-
- Повідомлень: 11
- З нами з: 25.12.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 тра, 2020 12:07
phantom_systems написав:
Не делайте мне смешно, никто не отследит, что кто-то останавливался на дороге in the middle of nowhere, где и мобильной связи может не быть. Лям можно отмыть банально через лотерею, покупая за нал билеты в разное время в разных местах. Где-нибудь выигрыш случится, честно заплатишь с него налоги и красавец.
Точно не вичислять, але значно звузить круг підозрюваних, що дозволить слідкувати за ними. І пізніше елементарно виявити що вони "регулярно купляють лотерейні білетики".
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2181
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|