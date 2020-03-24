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В НБУ повідомили про глибокий
спад у виробництві...

В НБУ повідомили про глибокий спад у виробництві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 09:26

В НБУ повідомили про глибокий спад у виробництві...

Пропонуємо до обговорення:
У другій декаді травня збільшилися попит та обсяги виробництва електроенергії. Втім, порівняно з минулим роком спад у виробництві е/е залишається глибоким.

Дивися повний текст В НБУ повідомили про глибокий спад у виробництві електроенергії.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 09:26

Наверное это во всем короновирус виноват?
Или сами остановили генерацию на АЭС?
Конечно понятно для кого и в угоду кому!
straponesa
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