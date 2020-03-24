У другій декаді травня збільшилися попит та обсяги виробництва електроенергії. Втім, порівняно з минулим роком спад у виробництві е/е залишається глибоким.
Дивися повний текст В НБУ повідомили про глибокий спад у виробництві електроенергії.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 09:26
В НБУ повідомили про глибокий спад у виробництві...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ повідомили про глибокий спад у виробництві електроенергії.
Додано: Вів 26 тра, 2020 09:26
Наверное это во всем короновирус виноват?
Или сами остановили генерацию на АЭС?
Конечно понятно для кого и в угоду кому!
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