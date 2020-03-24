У другій декаді травня збільшилися попит та обсяги виробництва електроенергії. Втім, порівняно з минулим роком спад у виробництві е/е залишається глибоким.
Дивися повний текст В НБУ повідомили про глибокий спад у виробництві електроенергії.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 09:26
В НБУ повідомили про глибокий спад у виробництві...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ повідомили про глибокий спад у виробництві електроенергії.
Додано: Вів 26 тра, 2020 09:26
Наверное это во всем короновирус виноват?
Или сами остановили генерацию на АЭС?
Конечно понятно для кого и в угоду кому!
Додано: Вів 26 тра, 2020 11:41
Це означає, що спад іде у всій економіці -- лічильник не обдуриш, він враховує все в т.ч. тіньову економіку.
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:28
Товарищ Ренат Ахметов попросил поставить государственные АЭС на паузу, чтоб продавать свое "зелёное" электричество по тарифу в 20 раз выше (по себестоимости). Потому фантастические истории про "спад в производстве э/э остается" можете рассказывать детям в школах, которые не понимают "откуда ноги растут". "Олигарх Ахметов доит людей через обворовывание бюджета страны", - вот такой заголовок статьи лучше бы звучал. А в тексте статьи указали бы ФИО тех слуг народа, которые в ВР помогли ему просунуть этот закон.
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