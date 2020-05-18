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Міграційна служба послаблює
карантинні обмеження з 25 травня

Міграційна служба послаблює карантинні обмеження з 25 травня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 09:30

Міграційна служба послаблює карантинні обмеження з 25 травня

Пропонуємо до обговорення:
Відповідно до рішення уряду, з 25 травня Державна міграційна служба України послаблює обмеження, встановлені у зв’язку із запровадженням в Україні карантину.

Дивися повний текст Міграційна служба послаблює карантинні обмеження з 25 травня.
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