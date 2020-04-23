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Уряд очікує транш МВФ наступного тижня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 тра, 2020 09:50
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів очікує транш від Міжнародного валютного фонду орієнтовно наступного тижня.
Дивися повний текст Уряд очікує транш МВФ наступного тижня
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R2
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Додано: Вів 26 тра, 2020 09:50
і так кожного тижня
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ruslan42212
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Додано: Вів 26 тра, 2020 13:55
поэтому доллар на межбанке дорожает?
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ALexxxS
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Додано: Вів 26 тра, 2020 13:59
ALexxxS написав:
поэтому доллар на межбанке дорожает?
а как это на доллар повлиять должно? транш просто уйдет на выплаты долга
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Амвросий
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