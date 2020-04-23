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Уряд очікує транш
МВФ наступного тижня

Уряд очікує транш МВФ наступного тижня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 09:50

Уряд очікує транш МВФ наступного тижня

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів очікує транш від Міжнародного валютного фонду орієнтовно наступного тижня.

Дивися повний текст Уряд очікує транш МВФ наступного тижня.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 09:50

і так кожного тижня
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:55

поэтому доллар на межбанке дорожает?
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:59

  ALexxxS написав:поэтому доллар на межбанке дорожает?


а как это на доллар повлиять должно? транш просто уйдет на выплаты долга
Амвросий
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