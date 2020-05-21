Huawei Enjoy Z 5G — перший 5G смартфон від виробника, не оснащений процесором Kirin.
Дивися повний текст Huawei представила новий смартфон — Enjoy Z 5G (фото).
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:40
Huawei представила новий смартфон — Enjoy Z 5G (фото)
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Дивися повний текст Huawei представила новий смартфон — Enjoy Z 5G (фото).
Додано: Вів 26 тра, 2020 10:40
В Украине 5 G нет и даже неизвестно когда появиться.
Хотя сам телефон недорогой как для 5G
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