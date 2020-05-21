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Huawei представила новий
смартфон — Enjoy Z 5G (фото)

Huawei представила новий смартфон — Enjoy Z 5G (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:40

Huawei представила новий смартфон — Enjoy Z 5G (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Huawei Enjoy Z 5G — перший 5G смартфон від виробника, не оснащений процесором Kirin.

Дивися повний текст Huawei представила новий смартфон — Enjoy Z 5G (фото).
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:40

В Украине 5 G нет и даже неизвестно когда появиться.

Хотя сам телефон недорогой как для 5G
blueiceua
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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