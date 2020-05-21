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Інвестиції в економіку
України впали на 35%

Інвестиції в економіку України впали на 35%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:54

Інвестиції в економіку України впали на 35%

Пропонуємо до обговорення:
Капітальні інвестиції в економіку України в першому кварталі 2020 року склали 76,9 млрд грн.

Дивися повний текст Інвестиції в економіку України впали на 35%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:54

З таким жим-жимом бізнесу як зараз вони і не скоро з'являться
svyatoslav_hromyak
 
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