Капітальні інвестиції в економіку України в першому кварталі 2020 року склали 76,9 млрд грн.
Дивися повний текст Інвестиції в економіку України впали на 35%.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 10:54
Інвестиції в економіку України впали на 35%
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Дивися повний текст Інвестиції в економіку України впали на 35%.
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