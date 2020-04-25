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Коронавірус відкинув польську
промисловість на 7 років...

Коронавірус відкинув польську промисловість на 7 років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 10:55

Коронавірус відкинув польську промисловість на 7 років...

Пропонуємо до обговорення:
Промислове виробництво Польщі обвалилося в квітні майже на 25% рік до року, навіть більше, ніж припускали найбільші песимісти. У травні очікується невелике поліпшення.

Дивися повний текст Коронавірус відкинув польську промисловість на 7 років назад - Rzeczpospolita.
R2
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