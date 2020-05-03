Про це Finance.ua повідомили у прес-службі ДТЕК Київські електромережі.
Дивися повний текст Будуть відключати: ДТЕК попереджає про перевірки.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 11:34
Будуть відключати: ДТЕК попереджає про перевірки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Будуть відключати: ДТЕК попереджає про перевірки.
Додано: Вів 26 тра, 2020 11:34
команда клоунів обслужує злих фідарасів олігархів...ідіотія прогресує
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