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Будуть відключати: ДТЕК
попереджає про перевірки

Будуть відключати: ДТЕК попереджає про перевірки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:34

Будуть відключати: ДТЕК попереджає про перевірки

Пропонуємо до обговорення:
Про це Finance.ua повідомили у прес-службі ДТЕК Київські електромережі.

Дивися повний текст Будуть відключати: ДТЕК попереджає про перевірки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:34

команда клоунів обслужує злих фідарасів олігархів...ідіотія прогресує
goverla-ua
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