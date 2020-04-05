Медіакорпорація Nine Entertainment з Австралії прийняла рішення продати належну їй новозеландську компанію Stuff Ltd. за символічні гроші - 1 долар США.
Дивися повний текст У Новій Зеландії продають велику компанію за долар.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 11:44
У Новій Зеландії продають велику компанію за долар
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Дивися повний текст У Новій Зеландії продають велику компанію за долар.
Додано: Вів 26 тра, 2020 11:44
Друк газет перестав бути прибутковим -- це загальна тенденція у світі.
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