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У Новій Зеландії продають
велику компанію за долар

У Новій Зеландії продають велику компанію за долар
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:44

У Новій Зеландії продають велику компанію за долар

Пропонуємо до обговорення:
Медіакорпорація Nine Entertainment з Австралії прийняла рішення продати належну їй новозеландську компанію Stuff Ltd. за символічні гроші - 1 долар США.

Дивися повний текст У Новій Зеландії продають велику компанію за долар.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:44

Друк газет перестав бути прибутковим -- це загальна тенденція у світі.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:35

После покупки, первым делом, порезать оборудование на лом. Потом продать земельный участок под застройку.
warlamp
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