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Мінекономіки відклало ухвалення
рішення щодо акцизів і...

Мінекономіки відклало ухвалення рішення щодо акцизів і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:51

Мінекономіки відклало ухвалення рішення щодо акцизів і...

Пропонуємо до обговорення:
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі зняла з порядку денного розгляд питання про додаткові акцизи і квоти на скраплений газ і дизельне паливо.

Дивися повний текст Мінекономіки відклало ухвалення рішення щодо акцизів і квот на скраплений газ і дизпаливо.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:51

ахметову сделали подарочек,почему бы не сделать и коломойскому?
sena_2008atp
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