|
|
Мінекономіки відклало ухвалення рішення щодо акцизів і...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 тра, 2020 11:51
Пропонуємо до обговорення:
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі зняла з порядку денного розгляд питання про додаткові акцизи і квоти на скраплений газ і дизельне паливо.
Дивися повний текст Мінекономіки відклало ухвалення рішення щодо акцизів і квот на скраплений газ і дизпаливо
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88411
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 26 тра, 2020 11:51
ахметову сделали подарочек,почему бы не сделать и коломойскому?
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1975
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 519 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 10 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор