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Hyundai показала футуристичну
модель системи...

Hyundai показала футуристичну модель системи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:09

Hyundai показала футуристичну модель системи...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Hyundai Motor представила масштабну модель екосистеми розумної міської мобільності, яка передбачає використання транспортних засобів майбутнього - громадських літальних апаратів (Urban Air Mobility, UAM) і самоврядних автомобілів (Purpose Built Vehicles, PBV).

Дивися повний текст Hyundai показала футуристичну модель системи громадського транспорту (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:09

..а где ж тут место для "крузеров" и прочих лексусов "можновладцев"?? их-то куда??
maestro71
 
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