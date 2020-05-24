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Антикризова підтримка бізнесу:
у Кабмін на розгляд...

Антикризова підтримка бізнесу: у Кабмін на розгляд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:48

Антикризова підтримка бізнесу: у Кабмін на розгляд...

Пропонуємо до обговорення:
Робоча група антикризової підтримки малого та середнього бізнесу напрацювала 35 ініціатив і передасть відповідний документ у Кабмін.

Дивися повний текст Антикризова підтримка бізнесу: у Кабмін на розгляд передадуть 35 ініціатив.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:49

Задовбали: візьми кредит, візьми кредит. Про зменшення податків, відміну драконівських штрафів за любий дріб,язок а ні гу-гу. рефформатори.
askoldlavskiy
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