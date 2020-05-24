Робоча група антикризової підтримки малого та середнього бізнесу напрацювала 35 ініціатив і передасть відповідний документ у Кабмін.
Дивися повний текст Антикризова підтримка бізнесу: у Кабмін на розгляд передадуть 35 ініціатив.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 тра, 2020 12:48
Антикризова підтримка бізнесу: у Кабмін на розгляд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Антикризова підтримка бізнесу: у Кабмін на розгляд передадуть 35 ініціатив.
Додано: Вів 26 тра, 2020 12:49
Задовбали: візьми кредит, візьми кредит. Про зменшення податків, відміну драконівських штрафів за любий дріб,язок а ні гу-гу. рефформатори.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|