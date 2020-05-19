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Держборг України у квітні перевищив $81 мільярд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:21
Пропонуємо до обговорення:
Державний і гарантований державою борг України за квітень цього року в еквіваленті у національній валюті зменшився на 2,7%
Дивися повний текст Держборг України у квітні перевищив $81 мільярд
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Додано: Вів 26 тра, 2020 13:21
В США госдолг 22 трлн бакинских и ничего, живут.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 13:33
До 70% від ВВП можна жити, все, що більше, -- зашморг.
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svyatoslav_hromyak
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П'ят 22 тра, 2020 21:29
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