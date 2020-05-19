Державний і гарантований державою борг України за квітень цього року в еквіваленті у національній валюті зменшився на 2,7%
Дивися повний текст Держборг України у квітні перевищив $81 мільярд.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 13:21
Держборг України у квітні перевищив $81 мільярд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держборг України у квітні перевищив $81 мільярд.
Додано: Вів 26 тра, 2020 16:16
Зе-Чмо
Додано: Вів 26 тра, 2020 16:21
Re: Держборг України у квітні перевищив $81 мільярд
у грудні минулого року був більше, 84,364млрд.долл.
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