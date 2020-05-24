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Нардеп роз'яснив, як в Україні
дорожчатимуть світло та вода

Нардеп роз'яснив, як в Україні дорожчатимуть світло та вода
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:42

Нардеп роз'яснив, як в Україні дорожчатимуть світло та вода

Пропонуємо до обговорення:
Нова умова виділення Україні кредитного траншу від Міжнародного валютного фонду - це підвищення комунальних тарифів для населення.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:42

Вимоги МВФ боротьба з корупцією та бездефіцитний бюджет.... Проте слуги народу ми краще тарифи монополісту піднімемо
ldmeteorit
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:47

Ша за брєд в угоду зеленотарифних і тес ахметівських? де такі умови? які ще 1.9 млрд, якщо 1.5 вже наступного тижня обіцяють.... Ок, ціни ринкові, але якщо прибрати ахметова, дати можливість працювати атомним, то ринкові це буде 1 гривня
shlyocuk
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