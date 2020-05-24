Нова умова виділення Україні кредитного траншу від Міжнародного валютного фонду - це підвищення комунальних тарифів для населення.
Дивися повний текст Нардеп роз'яснив, як в Україні дорожчатимуть світло та вода.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:42
Нардеп роз'яснив, як в Україні дорожчатимуть світло та вода
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардеп роз'яснив, як в Україні дорожчатимуть світло та вода.
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:42
Вимоги МВФ боротьба з корупцією та бездефіцитний бюджет.... Проте слуги народу ми краще тарифи монополісту піднімемо
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:47
Ша за брєд в угоду зеленотарифних і тес ахметівських? де такі умови? які ще 1.9 млрд, якщо 1.5 вже наступного тижня обіцяють.... Ок, ціни ринкові, але якщо прибрати ахметова, дати можливість працювати атомним, то ринкові це буде 1 гривня
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:38
Нет у МВФ таких целей, и не было никогда. Цель МВФ сделать страну платежеспособной и, как следствие, привлекательной для инвестиций. И не важно, какой там уровень коррупции. Такой инвестицией была возобновляемая энергетика, поэтому раскошеливайтесь, пора возвращать.
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:42
Re: Нардеп роз'яснив, як в Україні дорожчатимуть світло та в
Вобщем привет Аргентина.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
|