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Нардеп роз'яснив, як в Україні
дорожчатимуть світло та вода

Нардеп роз'яснив, як в Україні дорожчатимуть світло та вода
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:42

Нардеп роз'яснив, як в Україні дорожчатимуть світло та вода

Пропонуємо до обговорення:
Нова умова виділення Україні кредитного траншу від Міжнародного валютного фонду - це підвищення комунальних тарифів для населення.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:42

Вимоги МВФ боротьба з корупцією та бездефіцитний бюджет.... Проте слуги народу ми краще тарифи монополісту піднімемо
ldmeteorit
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:47

Ша за брєд в угоду зеленотарифних і тес ахметівських? де такі умови? які ще 1.9 млрд, якщо 1.5 вже наступного тижня обіцяють.... Ок, ціни ринкові, але якщо прибрати ахметова, дати можливість працювати атомним, то ринкові це буде 1 гривня
shlyocuk
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:38

  ldmeteorit написав:Вимоги МВФ боротьба з корупцією та бездефіцитний бюджет.... Проте слуги народу ми краще тарифи монополісту піднімемо

Нет у МВФ таких целей, и не было никогда. Цель МВФ сделать страну платежеспособной и, как следствие, привлекательной для инвестиций. И не важно, какой там уровень коррупции. Такой инвестицией была возобновляемая энергетика, поэтому раскошеливайтесь, пора возвращать.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:42

Re: Нардеп роз'яснив, як в Україні дорожчатимуть світло та в

Вобщем привет Аргентина.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:00

Эх, спасибо Зеле.
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