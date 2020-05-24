Нова умова виділення Україні кредитного траншу від Міжнародного валютного фонду - це підвищення комунальних тарифів для населення.
Дивися повний текст Нардеп роз'яснив, як в Україні дорожчатимуть світло та вода.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:42
Нардеп роз'яснив, як в Україні дорожчатимуть світло та вода
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардеп роз'яснив, як в Україні дорожчатимуть світло та вода.
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:42
Вимоги МВФ боротьба з корупцією та бездефіцитний бюджет.... Проте слуги народу ми краще тарифи монополісту піднімемо
Додано: Вів 26 тра, 2020 13:47
Ша за брєд в угоду зеленотарифних і тес ахметівських? де такі умови? які ще 1.9 млрд, якщо 1.5 вже наступного тижня обіцяють.... Ок, ціни ринкові, але якщо прибрати ахметова, дати можливість працювати атомним, то ринкові це буде 1 гривня
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:38
Нет у МВФ таких целей, и не было никогда. Цель МВФ сделать страну платежеспособной и, как следствие, привлекательной для инвестиций. И не важно, какой там уровень коррупции. Такой инвестицией была возобновляемая энергетика, поэтому раскошеливайтесь, пора возвращать.
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:42
Re: Нардеп роз'яснив, як в Україні дорожчатимуть світло та в
Вобщем привет Аргентина.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Вів 26 тра, 2020 16:07
Так земельку же прописали вместе с банками. Теперь осталось прописать двойное гражданство, чтобы земельку скупить. Если бы не это, то дефолт бы был. Он будет, но попозже.
Кто же знал что Павлика Морозова выбрали. Выбирали же вроде человека, а оказался дворнягой да еще и женского рода. Который никому ничего не должен, не лох и 75%
Зе-Чмо
Додано: Вів 26 тра, 2020 16:21
Чтобы рулить в стране непуганной радикальной охлократии, надо иметь свою личную ЧВК.
А если таковой нет, то результат, как говорится, на лице.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Зараз переглядають цей форум: _hunter, swan forever і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|