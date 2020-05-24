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Нардеп роз'яснив, як в Україні
дорожчатимуть світло та вода

Нардеп роз'яснив, як в Україні дорожчатимуть світло та вода
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:42

Нардеп роз'яснив, як в Україні дорожчатимуть світло та вода

Пропонуємо до обговорення:
Нова умова виділення Україні кредитного траншу від Міжнародного валютного фонду - це підвищення комунальних тарифів для населення.

Дивися повний текст Нардеп роз'яснив, як в Україні дорожчатимуть світло та вода.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:42

Вимоги МВФ боротьба з корупцією та бездефіцитний бюджет.... Проте слуги народу ми краще тарифи монополісту піднімемо
ldmeteorit
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 13:47

Ша за брєд в угоду зеленотарифних і тес ахметівських? де такі умови? які ще 1.9 млрд, якщо 1.5 вже наступного тижня обіцяють.... Ок, ціни ринкові, але якщо прибрати ахметова, дати можливість працювати атомним, то ринкові це буде 1 гривня
shlyocuk
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:38

  ldmeteorit написав:Вимоги МВФ боротьба з корупцією та бездефіцитний бюджет.... Проте слуги народу ми краще тарифи монополісту піднімемо

Нет у МВФ таких целей, и не было никогда. Цель МВФ сделать страну платежеспособной и, как следствие, привлекательной для инвестиций. И не важно, какой там уровень коррупции. Такой инвестицией была возобновляемая энергетика, поэтому раскошеливайтесь, пора возвращать.
astatempo
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:42

Re: Нардеп роз'яснив, як в Україні дорожчатимуть світло та в

Вобщем привет Аргентина.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:00

Эх, спасибо Зеле.
elastix
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:52

Кто-то еще дубинского слушает? С дефолтом майским уже разобрались?
cat857
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:07

  cat857 написав:Кто-то еще дубинского слушает? С дефолтом майским уже разобрались?

Так земельку же прописали вместе с банками. Теперь осталось прописать двойное гражданство, чтобы земельку скупить. Если бы не это, то дефолт бы был. Он будет, но попозже.
Кто же знал что Павлика Морозова выбрали. Выбирали же вроде человека, а оказался дворнягой да еще и женского рода. Который никому ничего не должен, не лох и 75%
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:21

  p_a_l написав:
  cat857 написав:Кто-то еще дубинского слушает? С дефолтом майским уже разобрались?

Так земельку же прописали вместе с банками. Теперь осталось прописать двойное гражданство, чтобы земельку скупить. Если бы не это, то дефолт бы был. Он будет, но попозже.
Кто же знал что Павлика Морозова выбрали. Выбирали же вроде человека, а оказался дворнягой да еще и женского рода. Который никому ничего не должен, не лох и 75%


Чтобы рулить в стране непуганной радикальной охлократии, надо иметь свою личную ЧВК.
А если таковой нет, то результат, как говорится, на лице.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:42

і тут на галявину вистрибнув бородайлик-брехайлик...
igorbuda52
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