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Нардеп роз'яснив, як в Україні дорожчатимуть світло та вода
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:13
повышаться будет, но не факт, что в этих чмслах, дубинский волну гонит, пис дюк..
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yulehm
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