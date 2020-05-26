Нардеп роз'яснив, як в Україні дорожчатимуть світло та вода

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:13
повышаться будет, но не факт, что в этих чмслах, дубинский волну гонит, пис дюк..
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:46
Re: Нардеп роз'яснив, як в Україні дорожчатимуть світло та в
если это так будет ... то добить народ высокой комуналкой после того как вытрусили все заначки хороший ход .
Я пойду другим путем буду мыться реже , не два раза в день как сейчас а раз в день или раз в два дня . По электричеству так же и по газу . Уменьшу потребление на 25% . Ибо в край ох...ли зарплату порезали на 25% так еще и комуналку подняли на 25 5 ? ЕСЛИ КОНЕЧНО ДЕПУТАТ НЕ триндит ! что то же возможно
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
Додано: Вів 26 тра, 2020 18:51
"Слуга народу" критикує (назвемо цю істерику так) уряд "слуги народу"? В чому логіка?
Додано: Сер 27 тра, 2020 11:10
Нахіба на поважному ресурсі постити слова якогось Шарікова-Дебельнянського? А як щодо цін на нафту? Де формується? Нічого Беня не наказав гавкати?
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