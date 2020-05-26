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Нардеп роз'яснив, як в Україні
дорожчатимуть світло та вода

Нардеп роз'яснив, як в Україні дорожчатимуть світло та вода
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:13

повышаться будет, но не факт, что в этих чмслах, дубинский волну гонит, пис дюк..
yulehm
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:46

Re: Нардеп роз'яснив, як в Україні дорожчатимуть світло та в

если это так будет ... то добить народ высокой комуналкой после того как вытрусили все заначки хороший ход .
Я пойду другим путем буду мыться реже , не два раза в день как сейчас а раз в день или раз в два дня :) . По электричеству так же и по газу . Уменьшу потребление на 25% . Ибо в край ох...ли зарплату порезали на 25% так еще и комуналку подняли на 25 5 ? ЕСЛИ КОНЕЧНО ДЕПУТАТ НЕ триндит ! что то же возможно
от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно
отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:51

"Слуга народу" критикує (назвемо цю істерику так) уряд "слуги народу"? В чому логіка?
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:08

Когось ще цікавить ця проститутка Дубинська?
espanol
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:41

С...ка, лучше бы он рассказал, когда уже начнёт всё дешеветь.
yalta1965
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:10

Нахіба на поважному ресурсі постити слова якогось Шарікова-Дебельнянського? А як щодо цін на нафту? Де формується? Нічого Беня не наказав гавкати?
dcagro
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 13:25

  yama написав:если это так будет ... то добить народ высокой комуналкой после того как вытрусили все заначки хороший ход .
Я пойду другим путем буду мыться реже , не два раза в день как сейчас а раз в день или раз в два дня :) . По электричеству так же и по газу . Уменьшу потребление на 25% . Ибо в край ох...ли зарплату порезали на 25% так еще и комуналку подняли на 25 5 ? ЕСЛИ КОНЕЧНО ДЕПУТАТ НЕ триндит ! что то же возможно


Мыться 2 раза в день грешно даже шахтеру.Что вы себе такое позволяете :) !
А,кстати, и вредно для эпителия кожи.
Разумный человек должен стремиться к минимальному потреблению ресурсов в независимости от цены,возможностей или несправедливых действий власти.И тогда всякие порошенки и зеленки исчезнут сами по себе :)
limo
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 18:03

Спочатку прикрутили вихід на дешевих атомках, а зараз будуть тариф піднімати, бо бач нерентабельно.
svyatoslav_hromyak
 
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