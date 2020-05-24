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Україна може стати реципієнтом "переїзду" європейських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 тра, 2020 14:41
Пропонуємо до обговорення:
ВВП країн Східної Європи та Кавказу за підсумками 2020 року впаде у середньому на 4,5% і зросте рівно на такий же показник у наступному році.
Дивися повний текст Україна може стати реципієнтом \"переїзду\" європейських компаній — представник ЄБРР
.
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