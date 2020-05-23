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У «Слузі Народу» розповіли,
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У «Слузі Народу» розповіли, як можна боротися з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:17

  zloy_ukr написав:10 млрд гривен - начислили из воздуха, и поняли - никто их не заплатит.
И решила "глупая часть зелени" - кто платил раньше, должен заплатить больше. :mrgreen:

я бы не стал говорить, шо она глупая, эта зелень, они исполнители-шестёрки.
Всё идёт по плану - для обслуживания инфраструктуры и хозяев жизни вполне хватит 10 лимонов населения, максимум.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:24

  detec написав:Резать пенсии и льготы нужно, что тут неясного. Производительность труда на уровне плинтуса; не могут работающие в реальной экономике тянуть на себе вагон бюджетников, льготников, пенсионеров, чиновников и т.п. Пускай нахлебники больше работают там, где берут на работу. В т.н. богатом Сингапуре много пенсионеров, кто мало откладывал денег в молодости, работают уборщиками на фудкортах, после 60, после 70 лет. В Гонконге картон собирают и т.п.


Зменшити пенсії з 3000 до 1500 грн ? Відмінити субсидії . А потім житло за борги забрати , а пенсіонерів відправити в піонерські табори ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:09

“И без радикальных шагов, как введение второго уровня соцобеспечения, резкого увеличения размера ЕСВ – мы пенсионную систему не сбалансируем”, – отметила Галина Третьякова.

Ничего нового придумать не смогли - опять больше доить и меньше кормить - на те же грабли, который раз...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:50

  detec написав:Резать пенсии и льготы нужно, что тут неясного.


может не пенсии нужно резать, а зарплаты чиновников и зеленый тариф дтэку?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:31

Чувствую, скоро появится сайт сопоставляющий обещания Зелени и их реальных поступков.
Думаю, такую статистику нужно делать по каждой публичной личности и ежедневно заставлять людей её просматривать.
Без этого 73% людей будут всегда верить словам и не обращать внимание на поступки.
farm
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 20:26

"Где взять деньги?"
- Продать прибыльную промышленность и предприятия, продать Землю, ПРОДАТЬ Украину,... - продать собаку....

- Почему не "продать ИХ"?
Нет ни одного клоуна, где звучало бы "заработать" - только продать всех и всё.
Что интересно, ни одного "как приумножить", за то все "способные" - торговать Родиной.
- Может это не украинские "продаватели"?
- А ликвидаторы Украины? Продадут и свалят, как и остальные.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 20:32

  Амвросий написав:
  detec написав:Резать пенсии и льготы нужно, что тут неясного.


может не пенсии нужно резать, а зарплаты чиновников и зеленый тариф дтэку?

1. Какое отношение ДТЕК к "пенсии"? Много налогов платит?
2. Зарплаты чиновников - а какая в них необходимость иметь в таком количестве и дать каждому, где воровать?
3. на "Пенсии" в 15 ещё "одно" кинуло - що ЕЩЁ? :mrgreen:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 20:38


https://youtu.be/1Qit1zEGLlU?t=4467
Или смотреть с 1 час 16 минут - это без привязки ко времени.:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:19

  farm написав:Чувствую, скоро появится сайт сопоставляющий обещания Зелени и их реальных поступков.
Думаю, такую статистику нужно делать по каждой публичной личности и ежедневно заставлять людей её просматривать.
Без этого 73% людей будут всегда верить словам и не обращать внимание на поступки.

Такой сайт существует уже более 10 лет - "Слово і діло": https://ru.slovoidilo.ua/
О Зеленском на нем здесь
https://ru.slovoidilo.ua/persony/zelens ... sandrovich
и здесь
https://ru.slovoidilo.ua/2020/05/20/inf ... poroshenko

Аналогичные статистики там и
по каждой публичной личности
yanyura
 
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