У «Слузі Народу» розповіли, як можна боротися з...

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Пенсионная реформа: украинцев предупредили о грандиозной афере По словам экспертов, украинцев ждет афера, которая затмит любые махинации с землей.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что в стране уже в следующем году может начаться пенсионная реформа. Однако некоторые эксперты утверждают, что не все так радужно, как может казаться на первый взгляд.
Журналист Вячеслав Чечило на своей странице в Фейсбук прокомментировал заявление Шмыгаля, касательно пенсионной реформы.
Таким образом, Чечило предрекает «обнуление» реформированных пенсий после их неудачного капиталовложения. При этом он подчеркнул, что украинцев ждет афера, которая затмит любые махинации с землей.
«Шмыгаль заявил, что в стране до конца года введут накопительную пенсионную систему. Нас ждет афера, которая затмит любые махинации с землей. Потому что в накопительной системе самое важное вовсе не накопление. Недостаточно просто откладывать с каждой зарплаты энную сумму – эти деньги нужно куда-то вкладывать. Куда можно надежно вложить деньги в стране, в которой даже нет фондового рынка? В преддефолтные ОВГЗ? Минфин, конечно, будет очень рад. Но пенсионеры по итогу вряд ли порадуются», – подчеркнул журналист.
Как пишет Главред, с мнением Чечило согласился и экономист Игорь Гарбарук, который считает, что Украине логичней было бы совместить существование различных пенсионных систем и создать гарантированные государством индивидуальные программы.
«Речь идёт о частных пенсионных фондах в различных организациях. А в текущих условиях такой пенсионный фонд сегодня может существовать, а завтра уже нет», – отметил Гарбарук.
Следует отметить, что на данный момент уже готовятся законопроекты, предполагающие, что в накопительный фонд будет направляться 2% от нынешнего ЕСВ (сейчас это 22% от зарплаты) и еще 2% от налога на доходы физлиц, что даст возможность при выходе на пенсию получить 1 миллион гривен, которые можно будет забрать сразу, растянуть выплаты на 5-10 лет или же напротив, получить пожизненное содержание с фиксированной суммой.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ssnet написав:Украине давно надо взять на вооружение азиатский подход - каждый о себе забоится в пределах свой семьи: хочешь вкладывай деньги в детей, хочешь в недвигу, бизнес и т.д, хочешь живи ярко, а как не можешь зарабатывать покончи жизнь самоубийством. Наше же государство плодит кучу тунеядцев, которые стараются высосать все соки с тех то действительно работает. И тот кто батрачил всю жизнь хорошо если до 60 доживет, а бездельник и до 100 дотянет.
Какое отношение имеет индеец к интересам хозяев? - Он лишний по определению! - Ну разве что будет платить ежедневно пару фунтов ..., за Право своей жизни.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
a_kymlach написав:Ничего нового, рецепт шарикова, все поделить. А экономикой заниматься не пробовали, зеляпузые? У них дырища в бюджете, а они за Порохом бегают.
- Продали ВСЁ! - в их понимании "экономика", это когда бабушка , что бы оплатить счета вынуждена продавать старенького Шарика. (чисто соросятина, для малооборазованных народов, и их наёмных продавателей)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.