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Туреччина "влила" в економіку вже $34 мільярди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:04
Пропонуємо до обговорення:
На пакет економічних заходів, запроваджених турецьким урядом в умовах світової пандемії коронавірусу для підтримки економіки та бізнесу, вже пішло 240 млрд турецьких лір (в еквіваленті 34,4 млрд доларів США).
Дивися повний текст Туреччина \"влила\" в економіку вже $34 мільярди
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Додано: Вів 26 тра, 2020 15:04
УКРАИНА ВЫМЫЛА 53 милиарда!!!!
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