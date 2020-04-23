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Німецький уряд платитиме малим
і середнім компаніям по...

Німецький уряд платитиме малим і середнім компаніям по...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:06

Німецький уряд платитиме малим і середнім компаніям по...

Пропонуємо до обговорення:
Німецькі компанії, в яких працюють менше 250 співробітників, зможуть отримувати щомісяця суму до 50 000 євро в період з червня по грудень цього року.

Дивися повний текст Німецький уряд платитиме малим і середнім компаніям по 50 000 євро щомісяця.
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Украина увеличила налоги!!!
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а в Украине ?
кассовые аппараты РРО  и закон 1210 - об автоматической "презумпции вины" который может налоговик на свое усмотрение припаять тебе когда захочет и как захочет
445denis
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