Німецькі компанії, в яких працюють менше 250 співробітників, зможуть отримувати щомісяця суму до 50 000 євро в період з червня по грудень цього року.
Дивися повний текст Німецький уряд платитиме малим і середнім компаніям по 50 000 євро щомісяця.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 15:06
Німецький уряд платитиме малим і середнім компаніям по...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Німецький уряд платитиме малим і середнім компаніям по 50 000 євро щомісяця.
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:42
а в Украине ?
кассовые аппараты РРО и закон 1210 - об автоматической "презумпции вины" который может налоговик на свое усмотрение припаять тебе когда захочет и как захочет
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