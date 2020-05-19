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20% ВВП: У скільки обійшлись Франції антикризові заходи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 тра, 2020 15:08
Пропонуємо до обговорення:
Заходи французької влади по підтримці економіки через коронавірусну кризу обійшлись в 450 млрд євро ($490 млрд), що еквівалентно 20% ВВП.
Дивися повний текст 20% ВВП: У скільки обійшлись Франції антикризові заходи
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Додано: Вів 26 тра, 2020 15:08
В Украине -50% ВВП!!!
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