RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Збитки українських
підприємств зросли у 5 разів

Збитки українських підприємств зросли у 5 разів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 15:39

Збитки українських підприємств зросли у 5 разів

Пропонуємо до обговорення:
Частка збиткових підприємств за цей період зросла до 40,8%.

Дивися повний текст Збитки українських підприємств зросли у 5 разів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88420
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль підрахував щомісячні збитки "Енергоатому"
R2 » Сер 20 тра, 2020 15:09
7 659
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 13:03
maksymzp88
П'ять українських монет, які можна дорого продати в... 1 ... 8, 9, 10
R2 » Пон 13 лис, 2017 14:33
91 9507
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 тра, 2020 17:51
viorikazaec4
У Міненерго заявили про зупинку 95% вугільних підприємств
R2 » Вів 05 тра, 2020 14:26
3 435
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 тра, 2020 09:33
Puente

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (86155)
26.05.2020 15:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.