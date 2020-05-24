Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Україна націлилася на ТОП-30 рейтингу Світового банку.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 16:09
Україна націлилася на ТОП-30 рейтингу Світового банку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна націлилася на ТОП-30 рейтингу Світового банку.
Додано: Вів 26 тра, 2020 16:10
Можно еще подогреть экономику уменьшением налогов: НДС, ввести обещанный президентом налог на выведенный капитал и ставки ЕСВ.
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