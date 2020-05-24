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Україна націлилася на ТОП-30
рейтингу Світового банку

Україна націлилася на ТОП-30 рейтингу Світового банку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:09

Україна націлилася на ТОП-30 рейтингу Світового банку

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Україна націлилася на ТОП-30 рейтингу Світового банку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:10

Можно еще подогреть экономику уменьшением налогов: НДС, ввести обещанный президентом налог на выведенный капитал и ставки ЕСВ.
nazarradchenko
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