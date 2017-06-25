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Тарифы на свет могут
вырасти: когда и почему

Тарифы на свет могут вырасти: когда и почему
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:22

Тарифы на свет могут вырасти: когда и почему

Пропонуємо до обговорення:
Для населения осенью могут отменить льготные 100 кВт на свет. Для промышленности электроэнергия подорожает на 20%.

Дивися повний текст Тарифы на свет могут вырасти: когда и почему.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:22

Скоро эти панели кирпичами бить будут.
p_a_l
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