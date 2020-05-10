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Гороховський: monobank відмовився
працювати з банком Тігіпка

Гороховський: monobank відмовився працювати з банком Тігіпка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:23

Гороховський: monobank відмовився працювати з банком Тігіпка

Пропонуємо до обговорення:
З 1 червня monobank припиняє співпрацю з одним зі своїх партнерів - ТАСкомбанк, який належить Сергію Тігіпку.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:25

У Таскомбанка до прошлой недели был хороший курс доллара и кто жил далеко от банка могли его купить пополняя тасккарточки . Тарифы у таска ( и не только у него) такие что их карточка легко пополняется , но вывести из нее уже проблемно.
tvd4
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:39

тігіпко-ненадійний партнер.
ще й бєню так навчив.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:53

  igorbuda52 написав:тігіпко-ненадійний партнер.
ще й бєню так навчив.

если научил как создать приват банк,значит светлая голова.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:41

странно как раз в ТАС біло самое лучшее обслуживание , а в А банке вообще не смогли обслужить и выдать наличные с карты
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:59

yama Возможно, зависит от отделения. Сам недавно снимал наличные (с валютной карты моно) в отделении А-Банка, обслуживание более чем достойное.
ruslanlesko
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:32

меня только пополнение интересует и этих банков поблизости все равно нет.... а вот iBox'ы бесят регулярно, с ними тоже пора заканчивать - сеть терминалов крайне нанадежная и по распространению, судя по количеству конкурентов, явно отстает...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 19:54

Да, обгадился Таскомбанк на ровном месте!
galex_184
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