З 1 червня monobank припиняє співпрацю з одним зі своїх партнерів - ТАСкомбанк, який належить Сергію Тігіпку.
Дивися повний текст Гороховський: monobank відмовився працювати з банком Тігіпка.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 16:23
Гороховський: monobank відмовився працювати з банком Тігіпка
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гороховський: monobank відмовився працювати з банком Тігіпка.
Додано: Вів 26 тра, 2020 16:25
У Таскомбанка до прошлой недели был хороший курс доллара и кто жил далеко от банка могли его купить пополняя тасккарточки . Тарифы у таска ( и не только у него) такие что их карточка легко пополняется , но вывести из нее уже проблемно.
Додано: Вів 26 тра, 2020 16:53
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:41
странно как раз в ТАС біло самое лучшее обслуживание , а в А банке вообще не смогли обслужить и выдать наличные с карты
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:59
yama Возможно, зависит от отделения. Сам недавно снимал наличные (с валютной карты моно) в отделении А-Банка, обслуживание более чем достойное.
Додано: Вів 26 тра, 2020 18:32
меня только пополнение интересует и этих банков поблизости все равно нет.... а вот iBox'ы бесят регулярно, с ними тоже пора заканчивать - сеть терминалов крайне нанадежная и по распространению, судя по количеству конкурентов, явно отстает...
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Додано: Сер 27 тра, 2020 00:12
Re: Гороховський: monobank відмовився працювати з банком Тіг
Вносив і знімав долари в ТАСі та Абанку на депозити монобанка. ТАС - не компетентні робітники, затрати більше 1,5 години мого часу. Абанк - до 10 хв. Крім того, в березні ТАС хотів підтвердження джерела доходів при знятті 550к грн (20 тис у.о.) з депозита моно, Абанк віддав цю суму без жодних проблем.
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