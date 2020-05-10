Гороховський: monobank відмовився працювати з банком Тігіпка

Додано: Вів 26 тра, 2020 18:32

меня только пополнение интересует и этих банков поблизости все равно нет.... а вот iBox'ы бесят регулярно, с ними тоже пора заканчивать - сеть терминалов крайне нанадежная и по распространению, судя по количеству конкурентов, явно отстает...

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