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Амністію капіталів необхідно ввести з 1 січня 2021 року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 26 тра, 2020 16:44
Пропонуємо до обговорення:
Закон про особливості застосування спеціального декларування за порушення фізичними особами податкового та іншого законодавства (про амністію капіталів) необхідно прийняти поточного року та ввести в дію з 1 січня 2021 року.
Дивися повний текст Амністію капіталів необхідно ввести з 1 січня 2021 року - Гетманцев
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Додано: Вів 26 тра, 2020 16:44
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