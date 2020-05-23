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Амністію капіталів необхідно
ввести з 1 січня 2021 року...

Амністію капіталів необхідно ввести з 1 січня 2021 року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:44

Амністію капіталів необхідно ввести з 1 січня 2021 року...

Пропонуємо до обговорення:
Закон про особливості застосування спеціального декларування за порушення фізичними особами податкового та іншого законодавства (про амністію капіталів) необхідно прийняти поточного року та ввести в дію з 1 січня 2021 року.

Дивися повний текст Амністію капіталів необхідно ввести з 1 січня 2021 року - Гетманцев.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:44

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igorbuda52
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