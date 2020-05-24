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Скільки коштує родині перший
рік життя дитини (інфографіка)

Скільки коштує родині перший рік життя дитини (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:40

Скільки коштує родині перший рік життя дитини (інфографіка)

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:40

я извиняюсь но очень очень много лишнего Та же специальна одежда для мама нужна далеко не всегда и не всем . А только в каких то крайних случаях . Дитяче харчування далеко не всем нужно , ну может 50% нужно. Косметические средства - вообще не понимаю зачем . Подгузники и слафетки - да много ! такой дорогой слинг єто еще надо поискать . Гаджети під час вагітності ??? ви що - навіщо ? у всіх вже є гаджети і до вагітності . Переобладнання квартири - копійки , ліжечко хіба . Зверніться до того ж Комаровського він поріже 90% цих витрат
yama
 
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