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Дивися повний текст Скільки коштує родині перший рік життя дитини (інфографіка).
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Додано: Вів 26 тра, 2020 17:40
Скільки коштує родині перший рік життя дитини (інфографіка)
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Дивися повний текст Скільки коштує родині перший рік життя дитини (інфографіка).
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:40
я извиняюсь но очень очень много лишнего Та же специальна одежда для мама нужна далеко не всегда и не всем . А только в каких то крайних случаях . Дитяче харчування далеко не всем нужно , ну может 50% нужно. Косметические средства - вообще не понимаю зачем . Подгузники и слафетки - да много ! такой дорогой слинг єто еще надо поискать . Гаджети під час вагітності ??? ви що - навіщо ? у всіх вже є гаджети і до вагітності . Переобладнання квартири - копійки , ліжечко хіба . Зверніться до того ж Комаровського він поріже 90% цих витрат
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