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Скільки коштує родині перший
рік життя дитини (інфографіка)

Скільки коштує родині перший рік життя дитини (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:40

Скільки коштує родині перший рік життя дитини (інфографіка)

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 17:40

я извиняюсь но очень очень много лишнего Та же специальна одежда для мама нужна далеко не всегда и не всем . А только в каких то крайних случаях . Дитяче харчування далеко не всем нужно , ну может 50% нужно. Косметические средства - вообще не понимаю зачем . Подгузники и слафетки - да много ! такой дорогой слинг єто еще надо поискать . Гаджети під час вагітності ??? ви що - навіщо ? у всіх вже є гаджети і до вагітності . Переобладнання квартири - копійки , ліжечко хіба . Зверніться до того ж Комаровського він поріже 90% цих витрат
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 20:32

Тут описано той випадок, коли міністру освіти не вистачає зарплати в 36 тисяч, щоб зважитись на народження дитини. А деяким батькам "дитячих" грошей вистачає на те, щоб "не викисати" кожен день. Вже не пам'ятаю, яка розумна людина додумалась відмінити прогресивну систему нарахувань за 2-гу, 3-тю... дитину. Тепер алкоголікам і наркоманам треба тричі подумати перед тим, як народжувати дітей ( відбився від теми). А взагалі більша половина батьків користуються б/у дитячими речами своїх родичів, знайомих або просто з ОЛХ ( не все, звичайно).
vova_voloshin1011
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:08

Re: Скільки коштує родині перший рік життя дитини (інфографі

Лишнего-то много, но "косметика" нужна, раздражения у младенцев почти постоянны.
Так же нет заложенных трат на медицину, вот они-то могут сожрать ой как много.
wild2006
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 21:30

По факту такие суммы тратит порядка 30% населения, остальные же сводят концы с концами, даже деньги от государства не хватает
KULANDALE
 
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