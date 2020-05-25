Скільки коштує родині перший рік життя дитини (інфографіка)

Додано: Сер 27 тра, 2020 11:34

yama написав: я извиняюсь но очень очень много лишнего Та же специальна одежда для мама нужна далеко не всегда и не всем . А только в каких то крайних случаях . Дитяче харчування далеко не всем нужно , ну может 50% нужно. Косметические средства - вообще не понимаю зачем . Подгузники и слафетки - да много ! такой дорогой слинг єто еще надо поискать . Гаджети під час вагітності ??? ви що - навіщо ? у всіх вже є гаджети і до вагітності . Переобладнання квартири - копійки , ліжечко хіба . Зверніться до того ж Комаровського він поріже 90% цих витрат я извиняюсь но очень очень много лишнего Та же специальна одежда для мама нужна далеко не всегда и не всем . А только в каких то крайних случаях . Дитяче харчування далеко не всем нужно , ну может 50% нужно. Косметические средства - вообще не понимаю зачем . Подгузники и слафетки - да много ! такой дорогой слинг єто еще надо поискать . Гаджети під час вагітності ??? ви що - навіщо ? у всіх вже є гаджети і до вагітності . Переобладнання квартири - копійки , ліжечко хіба . Зверніться до того ж Комаровського він поріже 90% цих витрат

Я не претендую на звание експерта, но и Комаровский не всегда во всем прав на 100%- Спец одежда, это та одежда которая позволяет кормить грудью (не всем и не всегда, но очень нужно и полезно)- Детское питание. Мы используем только кашу которую мешаем с фруктами, овощами, мясом что бы сократить расход. А всякие баночки и т.д. считаем плохим вариантом.- Косметические средства. Что бы попа не прела, кожа ребенка не пересыхала, грудь мамы что бы пережила тиранию со стороны чада.- за "такой дорогой слинг" ничего не скажу, ненужен был- "Гаджети під час вагітності" - бред, телефон и так есть который позволяет вести записи, а вот когда родили, самый необходимый гаджет это отдельная видео няня, а не на телефоне.- Переобладнання квартири - всегда нужно. Сами посмотрите сколько всего опасного лежит на высоте одного метра. Мы убрали все переноски, розетки по закрывали, убрали вещи с нижних полок шкафов (куда мы их дели?)Можно обойтись без очень многого, если нет денег, но сил, нервов и т.д. будет потрачено больше