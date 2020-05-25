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Дивися повний текст Скільки коштує родині перший рік життя дитини (інфографіка).
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Додано: Вів 26 тра, 2020 17:40
Скільки коштує родині перший рік життя дитини (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки коштує родині перший рік життя дитини (інфографіка).
Додано: Вів 26 тра, 2020 17:40
я извиняюсь но очень очень много лишнего Та же специальна одежда для мама нужна далеко не всегда и не всем . А только в каких то крайних случаях . Дитяче харчування далеко не всем нужно , ну может 50% нужно. Косметические средства - вообще не понимаю зачем . Подгузники и слафетки - да много ! такой дорогой слинг єто еще надо поискать . Гаджети під час вагітності ??? ви що - навіщо ? у всіх вже є гаджети і до вагітності . Переобладнання квартири - копійки , ліжечко хіба . Зверніться до того ж Комаровського він поріже 90% цих витрат
Додано: Вів 26 тра, 2020 20:32
Тут описано той випадок, коли міністру освіти не вистачає зарплати в 36 тисяч, щоб зважитись на народження дитини. А деяким батькам "дитячих" грошей вистачає на те, щоб "не викисати" кожен день. Вже не пам'ятаю, яка розумна людина додумалась відмінити прогресивну систему нарахувань за 2-гу, 3-тю... дитину. Тепер алкоголікам і наркоманам треба тричі подумати перед тим, як народжувати дітей ( відбився від теми). А взагалі більша половина батьків користуються б/у дитячими речами своїх родичів, знайомих або просто з ОЛХ ( не все, звичайно).
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:08
Re: Скільки коштує родині перший рік життя дитини (інфографі
Лишнего-то много, но "косметика" нужна, раздражения у младенцев почти постоянны.
Так же нет заложенных трат на медицину, вот они-то могут сожрать ой как много.
Додано: Вів 26 тра, 2020 21:30
По факту такие суммы тратит порядка 30% населения, остальные же сводят концы с концами, даже деньги от государства не хватает
Додано: Сер 27 тра, 2020 11:24
860сумма не о чем.только памперсы.а есть ребенку не нужна,пересмотрите пособие .президент давно пора,денег нашли на пенсии и детские находите.
Додано: Сер 27 тра, 2020 11:34
Я не претендую на звание експерта, но и Комаровский не всегда во всем прав на 100%
- Спец одежда, это та одежда которая позволяет кормить грудью (не всем и не всегда, но очень нужно и полезно)
- Детское питание. Мы используем только кашу которую мешаем с фруктами, овощами, мясом что бы сократить расход. А всякие баночки и т.д. считаем плохим вариантом.
- Косметические средства. Что бы попа не прела, кожа ребенка не пересыхала, грудь мамы что бы пережила тиранию со стороны чада.
- за "такой дорогой слинг" ничего не скажу, ненужен был
- "Гаджети під час вагітності" - бред, телефон и так есть который позволяет вести записи, а вот когда родили, самый необходимый гаджет это отдельная видео няня, а не на телефоне.
- Переобладнання квартири - всегда нужно. Сами посмотрите сколько всего опасного лежит на высоте одного метра. Мы убрали все переноски, розетки по закрывали, убрали вещи с нижних полок шкафов (куда мы их дели?)
Можно обойтись без очень многого, если нет денег, но сил, нервов и т.д. будет потрачено больше
Додано: Сер 27 тра, 2020 12:16
а роды это еще +50000 грн, что бесплатные на руки врачу, что платные
медицина минимум 20000 грн на обследования и консультации, когда что-то пошло "не так", а оно идет
Додано: Сер 27 тра, 2020 12:35
Re: Скільки коштує родині перший рік життя дитини (інфографі
Удивляюсь, как я и 40млн. украинцев выжили без всего этого. Трэба включить в список еще стиралку, микроволновку, мультиварку, пылесос, увлажнитель, автомобиль и прочее (необходимое для ребенка), у кого до рождения ребенка этого не было.
Додано: Сер 27 тра, 2020 13:36
И правильно -- вообще ничего в списке быть не должно! -- наши пра-бабки в поле рожать уходили с одной пеленкой чистой -- и ничего -- рожали же нормально!
А то ишь-ты -- удобства понапридумывали тут...
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